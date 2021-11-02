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НОВОСТИ

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России

13:05 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. Об этом сообщается в опубликованных во вторник четырех указах главы государства.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

В общей сложности четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.

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