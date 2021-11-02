Сафронов и Воронин, по данным ФСБ, передали разведке ФРГ данные о ВС РФ в Сирии - адвокат

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ считает, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов и политолог Демури Воронин передали немецкой разведке информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. Об этом журналистам сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

"Перед самым завершением расследования дела журналисту Ивану Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации "представителю чешской разведки", появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов", - сказал адвокат.

Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Талантов.

"Могу сказать, что Сафронов полностью отрицает вину по предъявленным ему обвинениям. Согласно нашей позиции, то, что следователи сочли госизменой, на самом деле было обычной работой журналиста", - сказал он.

