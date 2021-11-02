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В РФ возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации

13:32 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, установлены 293 фигуранта. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подразделениями МВД России и территориальными органами внутренних дел продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению фальсифицированных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо указывающих на наличие в организме высокого количества антител. "Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных интернет- сайтов", - сказала Волк.

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