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Более половины граждан Украины считают, что за два года они стали беднее - опрос

14:00 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины граждан Украины отмечают, что за последние два года их материальное положение ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса Центра Разумкова.

По данным исследователей, 55,9% респондентов ответили, что за это время материальное положение их семьи ухудшилось, у 35,3% - не изменилось, а 7,5% сказали, что оно улучшилось.

Главными причинами экономических проблем в стране опрошенные чаще всего называли некомпетентность властей - 39,1% и высокий уровень коррупции - 35,4%. Каждый десятый назвал основной причиной пандемию коронавируса, еще столько же - ситуацию на востоке Украины.

Говоря о проблемах в энергетическом секторе, 37,5% опрошенных заявили, что причиной этого является коррупция. Еще 36,8% назвали некомпетентность властей, а 13,7% - ситуацию на мировых рынках газа и угля. При этом большинство - 52% считают, что ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, 17,5% возложили ответственность на местное самоуправление.

43,6% участников опроса выразили мнение, что из-за высоких цен на энергоносители правительство должно поднять субсидии и увеличить список семей, имеющих право их получать. В то же время 7,3% респондентов считают, что выделяемых средств достаточно, а 7% сказали, что их не интересует этот вопрос.

Опрос проводился с 2 по 27 октября по телефону, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет. По оценке авторов исследования, погрешность не превышает 2,9%.

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