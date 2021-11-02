Сбер и Правительство Удмуртии определили победителя проекта «Школа бизнеса» в Удмуртии

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Победителем проекта «Школа бизнеса», организованным Корпорацией развития Удмуртской Республики при поддержке Правительства региона в партнёрстве со Сбером и программой развития предпринимателей «БизнесКласс», стал Богдан Щелчков. На развитие своего проекта - обучающего приложения для программирования он получит 1 миллион рублей.

«Школа бизнеса» объединила в себе лучшие идеи, обучение и реалити-шоу, программа в офлайн-формате в основном проходила в Ижевске, но принять участие в ее онлайн-событиях смогли молодые предприниматели всей России.

«Проект ʺШкола бизнесаʺ ещё раз показал, насколько свежими и интересными могут быть идеи молодых предпринимателей, с какой энергией и упорством они готовы воплощать их в жизнь. Финалисты шоу уже совершили первые продажи в рамках своих проектов и заключили первые контракты. Уверен, что подобные программы, помогающие молодежи сделать первые шаги в бизнесе, нужно реализовывать в каждом регионе. Сбер готов их всесторонне поддерживать», - подчеркнул управляющий директор – начальник управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка Олег Семененко.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул: «Идея сделать проект о бизнесе для школьников родилась уже давно. Потому что для нас очень важно поддерживать не только действующих предпринимателей, но и тех, кто хочет ими стать. Я рад, что получился такой классный, вдохновляющий проект. Каждый из участников был достоин победы. Поэтому не останавливайтесь: используйте ваш талант и вашу целеустремленность в покорении новых вершин и помните, что экономический блок Правительства всегда рядом и поддержит вас».

На проект от подростков возрасте 14-20 лет было подано более 1000 заявок из разных регионов страны. Экспертным жюри было выбрано 20 перспективных кандидата, которые прошли все этапы отбора и защитили свои работы в сфере информационных технологий, общественного питания, сельского хозяйства, образования и туризма на очном собеседовании.

Участники работали над своими проектами под руководством опытных бизнес-наставников, обучение проходило по четырем образовательным блокам — «Основы бизнеса», «Продукт», «Маркетинг» и «Продажи». Каждый обучающий блок включал специальный обучающий модуль по предпринимательству и развитию бизнес-навыков от ведущих экспертов программы Сбера и Google «БизнесКласс».

