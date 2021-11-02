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Бывший лидер "Правого сектора" Ярош стал советником главкома армии Украины

14:32 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины назначил своим советником Дмитрия Яроша - бывшего лидера движения "Правый сектор" (организация запрещена в РФ). Об этом назначении сообщил сам Ярош во вторник в "Фейсбуке".

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие", - написал он.

Ярош уже назначался советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины 5 апреля 2015 года. В 2013-2015 гг. Ярош возглавлял "Правый сектор" - правоэкстремистскую группировку, объединившую активистов ряда украинских националистических праворадикальных организаций. Ярош основал Добровольческий украинский корпус, участвовавший в боевых действиях на территории Донбасса.

В РФ Ярош подозревается в совершении военных преступлений, "Правый сектор" признан экстремистской организацией.

Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Правый сектор" признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.

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