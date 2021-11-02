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РФ поддерживает подготовленную к конференции в Глазго декларацию по лесам - Путин

15:00 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поддерживает проект совместной декларации по лесам и землепользованию, подготовленный к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в видеообращении к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходящей в рамках этого форума.

"Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов", - сказал он.

Это несомненно послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, уверен Путин.

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