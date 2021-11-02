США впервые за 30 лет значительно сократят присутствие своих войск в Испании - СМИ
15:12 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США решили перебросить в итальянский город Виченца силы морской пехоты, которые с 2013 года находились на испанской базе Морон в провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила во вторник газета "Паис" со ссылкой на источники.
По ее информации, решение Соединенных Штатов обусловлено вопросами внутренней реорганизации Пентагона и не имеет никакой политической подоплеки. Тем не менее речь идет о первом значительном сокращении войск США в Испании с 1992 года. Передислокация уже началась, всего пиренейское королевство должны покинуть около 850 морских пехотинцев и восемь единиц воздушной техники.
Развертывание сил США в Испании стало следствием нападения на представительство Соединенных Штатов в ливийском городе Бенгази в 2012 году. Первые американские морпехи прибыли на испанскую базу в 2013 году. США просили увеличить свое военное присутствие на данной базе максимум до 2,2 тыс. морских пехотинцев и 17 самолетов.
НОВОСТИ
- 16:32 02.11.2021
- В Госдуме предложили убрать из УК статью об оскорблении чувств верующих
- 16:25 02.11.2021
- Кадры репетиции основателей группы «Земляне» попали в сеть
- 16:12 02.11.2021
- Военные РФ научились отражать атаки беспилотных аппаратов - Путин
- 16:10 02.11.2021
- En+ Group поддержала выделение высокоуглеродных активов РУСАЛа
- 16:00 02.11.2021
- Двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане - агентство
- 15:32 02.11.2021
- Пенсионные фонды Северной Европы и Британии за 8 лет вложат $130 млрд в зеленую энергетику
- 15:20 02.11.2021
- Комитет лесного хозяйства Подмосковья: сжигания порубочных остатков в регионе не проводится
- 15:00 02.11.2021
- РФ поддерживает подготовленную к конференции в Глазго декларацию по лесам - Путин
- 14:32 02.11.2021
- Бывший лидер "Правого сектора" Ярош стал советником главкома армии Украины
- 14:12 02.11.2021
- В Санкт-Петербурге уличным музыкантам запретили выступать на время локдауна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать