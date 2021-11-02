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США впервые за 30 лет значительно сократят присутствие своих войск в Испании - СМИ

15:12 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США решили перебросить в итальянский город Виченца силы морской пехоты, которые с 2013 года находились на испанской базе Морон в провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила во вторник газета "Паис" со ссылкой на источники.

По ее информации, решение Соединенных Штатов обусловлено вопросами внутренней реорганизации Пентагона и не имеет никакой политической подоплеки. Тем не менее речь идет о первом значительном сокращении войск США в Испании с 1992 года. Передислокация уже началась, всего пиренейское королевство должны покинуть около 850 морских пехотинцев и восемь единиц воздушной техники.

Развертывание сил США в Испании стало следствием нападения на представительство Соединенных Штатов в ливийском городе Бенгази в 2012 году. Первые американские морпехи прибыли на испанскую базу в 2013 году. США просили увеличить свое военное присутствие на данной базе максимум до 2,2 тыс. морских пехотинцев и 17 самолетов.

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