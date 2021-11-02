Комитет лесного хозяйства Подмосковья: сжигания порубочных остатков в регионе не проводится

15:20

В некоторых районах Москвы и Московской области ночью образовался туман, местами появился запах гари. Появилась информация, что причиной стало сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда, а также погодные условия. В Комитете лесного хозяйства Московской области заявили, что никаких работ по сжиганию не проводилось.

«На все время действия дополнительных ограничительных мер, введенных на территории Московской области в связи с коронавирусом, Комитетом лесного хозяйства области еще в конце октября было принято решение не проводить во время установленных нерабочих дней (до 7 ноября включительно) сжигания порубочных остатков, даже если погодные условия к этому располагают», – сообщили в ведомстве.