Двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане - агентство
16:00 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек погибли в результате крушения самолета Ан-26 при взлете в Южном Судане, среди них двое россиян. Как сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП), об этом заявил директор аэропорта Джубы Кур Куол.
"Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", - приводит его слова АП. По утверждению агентства, директор воздушной гавани уточнил, что среди жертв двое россиян и трое граждан Южного Судана.
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