Двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане - агентство

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли в результате крушения самолета Ан-26 при взлете в Южном Судане, среди них двое россиян. Как сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП), об этом заявил директор аэропорта Джубы Кур Куол.

"Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", - приводит его слова АП. По утверждению агентства, директор воздушной гавани уточнил, что среди жертв двое россиян и трое граждан Южного Судана.