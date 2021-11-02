En+ Group поддержала выделение высокоуглеродных активов РУСАЛа

16:10

En+ Group сообщила о достижении договоренности с SUAL Partners Limited о совместной поддержке выделения высокоуглеродных активов РУСАЛа, анонсированного компанией в мае этого года. En+ Group и SUAL являются ключевыми акционерами РУСАЛа. По их мнению, при условии соблюдения всех необходимых корпоративных процедур РУСАЛу необходимо продолжить планирование и осуществление мероприятий, включая предполагаемое выделение, направленных на достижение цели по обеспечению углеродной нейтральности в 2050 году. Кстати, важность ESG-повестки для компании неоднократно подчеркивал промышленник Олег Дерипаска – основатель En+ Group. Компания всегда ответственно относилась к окружающей среде, а также стремилась свести к минимуму любое отрицательное воздействие на природу.

«Совместная поддержка предполагаемой корпоративной реорганизации, которая подтверждает нашу амбициозную стратегию по декарбонизации всей группы, со стороны двух основных акционеров является важным этапом для осуществления стратегии РУСАЛа, – отметил исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер, комментируя на открытии COP-26 договоренности En+ Group и SUAL. – У выделенных активов компании будут разные траектории и стратегии декарбонизации их деятельности, но они будут направлены на одну цель, намеченную на 2050 год - достижение углеродной нейтральности. Однако, после разделения направлений деятельности на две отдельные компании, низкоуглеродный бизнес может вскоре достичь лидерства на мировом рынке низкоуглеродного алюминия, в то время как предприятия другого бизнеса сконцентрируются на инвестициях и инновациях, необходимых для обеспечения их успешного будущего в высококонкурентном мире углеродной нейтральности».

Для реализации разделения Совету директоров РУСАЛа предстоит принять ряд важных решений. Более того, компании потребуется получить ряд одобрений и решений других сторон, необходимых для достижения поставленной цели по выделению активов. Ожидается, что при условии получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений от акционеров и регуляторов выделение будет завершено во второй половине 2022 года, когда будет подана заявка на листинг для новой выделенной компании на Московской Бирже.