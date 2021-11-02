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НОВОСТИ

Военные РФ научились отражать атаки беспилотных аппаратов - Путин

16:12 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные могут эффективно отражать атаки беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно", - сказал глава государства, открывая во вторник очередное совещание по оборонной тематике.

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