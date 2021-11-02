Кадры репетиции основателей группы «Земляне» попали в сеть

16:25

Фото пресс-службы группы "Земляне"



В сеть попали кадры, на которых запечатлена репетиция группы «Земляне». Стало известно, что легендарная команда активно готовится к выступлению в рамках ежегодной престижной премии «Золотой граммофон» в области популярной музыки от «Русского радио».

На кадрах, появившихся в сети, несложно узнать основателей группы Владимира Киселева, ударника команды, и талантливого гитариста Игоря Романова. В кадр попали также Андрей Храмов и Андрей Дубровин.

«Земляне» вошли в советскую историю как первый коллектив, получивший звание рок-группы, еще никому не удалось превзойти их по количеству выступлений, группа собирала не менее 30 аншлагов в месяц. Многомиллионные тиражи пластинок раскупались мгновенно, «Земляне» - первая группа в СССР, выступающая в рамках международных фестивалей.

Несмотря на цензуру и идеологические рамки, оказывающие серьезное воздействие на советскую эстраду, команда удивляла своей прогрессивной подачей, яркими шоу и виртуозными хард-рок аранжировками. Кроме того «Земляне» имели превосходное техническое оснащение: радиомикрофоны, электронные барабаны, электрогитары, а также целую команду (около 30 человек) технического обслуживания. Вместе с группой ездило также 40 сотрудников, что на то время было характерно только для западных музыкальных групп.

В сетях сейчас активно обсуждается воссоединение культового состава коллектива, но основатель и барабанщик «Землян» Владимир Киселев не комментирует планы группы на будущее.