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Свыше ста мировых лидеров договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году

17:00 02.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Более ста мировых лидеров договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году. Предполагается выделение 20 миллиардов долларов, часть из этих средств пойдет на восстановление уже пострадавших лесных территорий и борьбу с лесными пожарами. В ходе своего выступления на саммите в Глазго, британский премьер Борис Джонсон отметил, что леса играют ключевую роль в достижении цели по удержанию роста температуры на планете.  Эхо Москвы

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