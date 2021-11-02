В Псковской области продлят систему QR-кодов до Нового года

17:12 Источник: РБК

Власти Псковской области расширят систему QR-кодов и не планируют отменять ее в новогодние праздники, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24».

«QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением, конечно, тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор», — сказал он.

Пока система QR-кодов в Псковской области действует в ресторанах и кафе, досуговых учреждениях, фитнес-клубах и бассейнах. РБК