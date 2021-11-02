Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом
17:40 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата российского Совбеза.
"Стороны обсудили российско-американские отношения", - говорится в сообщении.
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