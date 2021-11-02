Минцифры РФ предлагает дать системе ЕБС государственный статус
18:40 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, с 30 декабря 2021 г. приобретает статус государственной информационной системы" , - отмечается в документе.
В пояснительной записке к документу уточняется, что ЕБС позволяет проводить достоверную удаленную идентификацию и (или) аутентификацию физических лиц при предоставлении государственных услуг, а также иных услуг и сервисов.
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