Туман в Москве привел к проблемам в аэропорту Нижнего Новгорода
18:45 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 70 рейсов, по данным на 17:00, ушли на запасной аэродром из-за тумана в Москве, сообщил ТАСС источник в одном из московских аэропортов."На 17:00 часов 73 рейса ушли на запасной", - сказал собеседник ТАСС.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области готово при необходимости помочь пассажирам, ожидающим вылета в Москву в аэропорту Нижнего Новгорода, составить претензии к авиаперевозчикам, сообщили в пресс-службе управления.
В соцсетях появилась информация о том, что пассажиры вынужденно приземлившихся в Нижнем Новгороде самолетов из- за тумана в Москве в течение нескольких часов находятся на бортах и их якобы не выпускают. Очевидцы жалуются на отсутствие еды и воды.
"После публикаций в социальных сетях и СМИ о нарушении прав пассажиров при задержке рейса сотрудники управления Роспотребнадзора незамедлительно взяли на контроль ситуацию с обеспечением питанием, водой и гостиницами пассажиров. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области готово оказать консультации и помощь в составлении претензий к перевозчику пассажирам самолетов", - говорится в сообщении.
"На борту самолета [авиакомпании] "Победа", ожидавшего вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, стало плохо ребенку. Самолет летел из Краснодара во Внуково, но ушел из- за тумана в Нижний Новгород и стоит на рулежке. Аэропорт не может обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидят на борту более 7 часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт. Сейчас вызвали скорую для ребенка", - отметил собеседник ТАСС.
В пресс-службе лоукостера подтвердили задержку вылета на 7 часов. "Для поддержания жизни ребенка экипаж использовал кислородные баллоны. После сообщения аэропорту о состоянии ребенка был подогнан трап, ребенок уже передан врачам", - отметили в "Победе".
Как сообщал ТАСС, из-за сильного тумана в Москве с полуночи нижегородский аэропорт принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из других регионов и из-за рубежа.
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