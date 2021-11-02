Меркель пообещала ввод ограничений для непривитых от COVID-19

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Германии, которые до сих пор не сделали прививку от коронавируса, столкнутся с ограничениями. Об этом, по данным телеканала n-tv (Эн-тэ- фау), заявила во вторник и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе заседания президиума Христианско-демократического союза.

По ее словам, она очень обеспокоена складывающейся ситуацией с ковидом в ФРГ. Именно поэтому последуют "серьезные ограничения для непривитых", объявила она на закрытом мероприятии. Существенных подробностей телеканал не приводит.

В Германии полностью привиты 66% населения, это около 55,5 млн человек.