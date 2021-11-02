Шеф ЦРУ приехал в Москву с визитом по поручению Байдена
19:15 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", - сообщили в посольстве.
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