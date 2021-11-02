Шеф ЦРУ приехал в Москву с визитом по поручению Байдена

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс по поручению американского президента Джо Байдена находится с делегацией представителей США в Москве с двухдневным визитом. Об этом сообщили ТАСС в американском посольстве в РФ.

"Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", - сообщили в посольстве.