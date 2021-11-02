В борьбу с глобальным потеплением ЕС вложит миллирд евро

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС вложит 1 млрд евро в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, представляя инициативу ЕС и США по инвестициям в зеленые технологии.

"Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу 1 млрд евро", - сказала глава Еврокомиссии.