Фанатам Супермена, похоже, не понравилась идея DC Comics сделать его сына бисексуалом

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Издательство DC Comics ("Ди- си комикс") обратилось в полицию Лос-Анджелеса за защитой после того, как в адрес студии и ряда ее сотрудников, работающих над новым комиксом о бисексуальном Супермене, начали поступать угрозы. Об этом сообщил во вторник портал TMZ ("Ти-эм-зи").

По его информации, после объявления о новой сексуальной ориентации Супермена художники и продюсеры стали получать угрозы от рассерженных фанатов. В один из дней руководство студии было вынуждено обратиться к полиции, которая временно брала под охрану дома сотрудников студии и ее штаб- квартиру. Какого-то реального вреда никому из работающих над комиксом нанесено не было. Как сообщает портал, ситуация уже успокоилась.

12 октября DC Comics объявило, что Джон Кент, который по сценарию комикса является сыном оригинального Супермена Кларка Кента и продолжает миссию своего отца по защите человечества, в новом номере комиксов станет бисексуалом. Данный поворот сюжета связан с днем признания в своей сексуальной ориентации, который с 1988 года отмечается в США 11 октября.