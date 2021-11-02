Италия завершает рассмотрение вопроса о выдаче "грин-пасса" привитым "Спутником V"
20:10 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Рассмотрение этого вопроса находится на завершающей стадии. Оценивается возможность признания "Спутника V" с точки зрения выдачи "грин-пасса" после [дополнительной] дозы вакцины на основе мРНК", - сказал собеседник агентства. Он указал, что досье находится на рассмотрении национального регулятора - Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). При этом он не уточнил, в какой стране должна быть сделана дополнительная доза.
На основе мРНК пока используются только две вакцины - от американских компаний Pfizer ("Пфайзер") и Moderna ("Модерна"). "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.
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