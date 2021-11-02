Италия завершает рассмотрение вопроса о выдаче "грин-пасса" привитым "Спутником V"

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассмотрение вопроса о выдаче ковид-сертификатов привитым "Спутником V" в Италии находится в завершающей стадии, прорабатывается возможность предоставления им документа после введения дополнительной дозы вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник источник в правительственном дворце Киджи.

"Рассмотрение этого вопроса находится на завершающей стадии. Оценивается возможность признания "Спутника V" с точки зрения выдачи "грин-пасса" после [дополнительной] дозы вакцины на основе мРНК", - сказал собеседник агентства. Он указал, что досье находится на рассмотрении национального регулятора - Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). При этом он не уточнил, в какой стране должна быть сделана дополнительная доза.

На основе мРНК пока используются только две вакцины - от американских компаний Pfizer ("Пфайзер") и Moderna ("Модерна"). "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.