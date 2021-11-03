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У Путина тундра горит - Байден

09:00 03.11.2021 Источник: РБК

Президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго раскритиковал Китай и Россию. Основные тезисы его выступления опубликовала газета The New York Times. По его словам, Китай, как и Россия, «не явился» на саммит, хотя претендует на мировое лидерство. У Владимира Путина, по словам президента США, «горит тундра».

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать», — заявил Байден.  РБК

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