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Полиция подтвердила задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

09:05 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

УМВД России по Астраханской области подтвердило задержание сбежавшего из- под стражи в психиатрической больнице осужденного за бандитизм члена банды Басаева, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что силовики в ходе спецоперации, предположительно, задержали осужденного за бандитизм, который с 26 октября после побега из психбольницы находился в федеральном розыске. Имя и дата рождения сбежавшего совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

"2 ноября в Астрахани задержан следственно арестованный по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года", - сказали в пресс-службе ведомства.

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