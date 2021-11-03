В Кузбассе на шахте "Байкаимская" эвакуированы 55 горняков из-за сигнала о задымлении

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация горняков проведена на шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области после сигнала о задымлении. Пятьдесят пять человек покинули забой самостоятельно, помощь спасателей не потребовалась, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Поступил сигнал о задымлении. Самостоятельно эвакуированы 55 горняков, помощь горноспасателей не потребовалась", - сказал собеседник агентства.