Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения - генерал ВСУ

10:05 Источник: Газета.Ru

Украина устроит России «кровавую баню» в случае начала войны. Об этом в статье для издания «Главред» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. По его мнению, российское военно-политическое руководство готовится нанести удар по Украине.

«Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», — предупредил Романенко.

При этом он добавил, что в случае начала боевых действий, Украина сможет рассчитывать только на собственные силы и помощь со стороны США. «Но так как в Германии Меркель уходит с поста, а Макрон во Франции готовится к выборам, вся надежда на американцев и на самих себя», — добавил он.

Экс-замглавы ВСУ отметил, что Россия на протяжении последних нескольких недель якобы стягивает вооружение на границу с Украиной. «В целом, новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», — заключил Романенко. Газета.Ru