Закупки Росгвардии и ФСО с 2022 года будут засекречены
10:20 03.11.2021 Источник: Lenta.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) должны будут проводить свои тендеры закрытым способом. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 января 2022 года ведомства и подконтрольные им учреждения и предприятия смогут не раскрывать данные о своих закупках. Также засекреченными останутся госзакупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки. Lenta.Ru
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