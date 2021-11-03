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НОВОСТИ

Закупки Росгвардии и ФСО с 2022 года будут засекречены

10:20 03.11.2021 Источник: Lenta.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) должны будут проводить свои тендеры закрытым способом. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2022 года ведомства и подконтрольные им учреждения и предприятия смогут не раскрывать данные о своих закупках. Также засекреченными останутся госзакупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки.  Lenta.Ru

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