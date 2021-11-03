Жители Миннеаполиса проголосовали против упразднения полиции
10:32 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители американского Миннеаполиса (штат Миннесота), где в прошлом году вслед за убийством темнокожего Джорджа Флойда прошли массовые выступления за прекращение финансирования полиции, на городском референдуме во вторник не поддержали замену стражей порядка на департамент общественной безопасности.
Согласно предварительным данным избирательной комиссии города, против предложения выступили 58,41% избирателей, за него - 41,59%. Обработаны данные с 96 участков для голосования из 96.
Внесенное на голосование предложение предусматривало создание новой структуры, которая занималась бы охраной общественного порядка. Предполагалось, что полицейские перейдут на работу в нее и будут заниматься там борьбой с преступностью. При этом для разбирательства с незначительными правонарушениями, домашним насилием, хулиганством, мелкими нарушениями общественного порядка должны были привлечь специалистов различного профиля из числа лиц, не связанных с полицией. По мнению авторов предложения, это освободило бы стражей порядка для борьбы с реальной преступностью, а также передало бы урегулирование мелких конфликтов и преступлений, работу с лицами, совершившими незначительные правонарушения, не предполагающие тюремного заключения, в руки специалистов в соответствующих сферах.
Движение за прекращение финансирования полиции появилось в США в 2020 году в ходе протестов, начавшихся после убийства Флойда сотрудниками полиции Миннеаполиса.
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