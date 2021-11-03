Заместителем председателя Мосгордумы может стать независимый депутат

10:27

На пост заместителя председателя Мосгордумы сегодня, 3 ноября, может быть избран известный российский журналист, независимый депутат Андрей Медведев, кандидатуру которого накануне поддержали члены фракции ЕР в МГД - сообщил источник в парламенте столицы Агентству городских новостей «Москва».

Андрей Медведев сменит на посту Николая Губенко, ранее занимавшего эту должность и ушедшего из жизни в 2020 году на 79-году жизни.

Андрей Медведев является главным редактором объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, включающей в себя «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура». Он был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, участвовал в выборах как самовыдвиженец, в городском парламенте в какие-либо фракции вступать отказался.

Также Медведев состоит членом четырех комиссий МГД:по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.