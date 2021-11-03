Заместителем председателя Мосгордумы может стать независимый депутат
10:27 03.11.2021
На пост заместителя председателя Мосгордумы сегодня, 3 ноября, может быть избран известный российский журналист, независимый депутат Андрей Медведев, кандидатуру которого накануне поддержали члены фракции ЕР в МГД - сообщил источник в парламенте столицы Агентству городских новостей «Москва».
Андрей Медведев сменит на посту Николая Губенко, ранее занимавшего эту должность и ушедшего из жизни в 2020 году на 79-году жизни.
Андрей Медведев является главным редактором объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, включающей в себя «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура». Он был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, участвовал в выборах как самовыдвиженец, в городском парламенте в какие-либо фракции вступать отказался.
Также Медведев состоит членом четырех комиссий МГД:по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.
НОВОСТИ
- 11:05 03.11.2021
- Интерпол посчитал невозможным поиск по своим каналам Светланы Тихановской
- 11:00 03.11.2021
- Иван Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово"
- 10:32 03.11.2021
- Жители Миннеаполиса проголосовали против упразднения полиции
- 10:20 03.11.2021
- Закупки Росгвардии и ФСО с 2022 года будут засекречены
- 10:05 03.11.2021
- Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения - генерал ВСУ
- 10:00 03.11.2021
- Грета Тунберг призвала провести в пятницу и субботу акции протеста в Глазго
- 09:32 03.11.2021
- Цена на какао в России выросла за год на 59%, на растительное масло - на 34% - эксперты
- 09:20 03.11.2021
- В Кузбассе на шахте "Байкаимская" эвакуированы 55 горняков из-за сигнала о задымлении
- 09:05 03.11.2021
- Полиция подтвердила задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева
- 09:00 03.11.2021
- У Путина тундра горит - Байден
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать