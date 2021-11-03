11:00 Источник: Интерфакс

Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово" на трое суток из-за нарушения правил, сообщили "Интерфаксу" в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

"На встрече с членами ОНК Сафронов сообщил, что был помещён на трое суток в карцер из-за того, что вместе с соседом по камере приклеил телеантенну к стене. Он пожаловался на то, что в карцер ему не позволили взять маску для сна, закрывающую глаза, и из-за яркого света ему трудно спать",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в карцер также нельзя брать свои продукты, полученные в передаче, и находиться там в своей одежде, поэтому Сафронов был переодет в чёрную тюремную робу и брюки.

"Сафронов рассказал, что карцер из себя представляет стандартную камеру, однако койка там в дневное время пристёгнута к стене и раскладывается только на время сна - с 22:00 до 6:00",- сказал представитель комиссии.