Иван Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово"
11:00 03.11.2021 Источник: Интерфакс
Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово" на трое суток из-за нарушения правил, сообщили "Интерфаксу" в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
"На встрече с членами ОНК Сафронов сообщил, что был помещён на трое суток в карцер из-за того, что вместе с соседом по камере приклеил телеантенну к стене. Он пожаловался на то, что в карцер ему не позволили взять маску для сна, закрывающую глаза, и из-за яркого света ему трудно спать",- сказал собеседник агентства.
По его словам, в карцер также нельзя брать свои продукты, полученные в передаче, и находиться там в своей одежде, поэтому Сафронов был переодет в чёрную тюремную робу и брюки.
"Сафронов рассказал, что карцер из себя представляет стандартную камеру, однако койка там в дневное время пристёгнута к стене и раскладывается только на время сна - с 22:00 до 6:00",- сказал представитель комиссии.
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