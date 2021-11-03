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Интерпол посчитал невозможным поиск по своим каналам Светланы Тихановской

11:05 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интерпол считает невозможным использование своих каналов для международного розыска экс- кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщил во вторник руководитель национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Белоруссии Дмитрий Медведев в эфире программы "Это другое" на телеканале "Беларусь - 1".

"После изучения предоставленных нами материалов было принято решение специальной рабочей группой - структурным подразделением генерального секретариата [Интерпола] о невозможности использования каналов Интерпола для розыска данной гражданки", - отметил Медведев.

Вместе с тем, по его словам, "Интерпол никогда ни под каким предлогом не ставит под сомнение законность тех уголовных дел, которые возбуждены на территории Республики Беларусь". "Это всего лишь следование тем правилам, нормам, которые существуют в организации", - сказал Медведев. "Он (Интерпол - прим. ТАСС) не отрицает, что законность возбуждения уголовного дела является юрисдикцией государства, национального законодательства", - отметил глава НЦБ Интерпола в Белоруссии. Так он ответил на вопрос ведущей телепрограммы о том, признает ли Интерпол совершенные Тихановской преступления.

Ранее Тихановская была включена Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 289 УК Белоруссии ("Акт терроризма, совершенный организованной группой"). Также Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении Тихановской дело по статье 382 Уголовного кодекса - "Самовольное присвоение звания или власти должностного лица". Белорусские власти обращались к Литве с запросом на выдачу Тихановской, но получили отказ.

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