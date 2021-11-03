Премьер Норвегии назвал приоритетом сотрудничество и поддержание хороших отношений с РФ
11:32 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, занявший свой пост 14 октября, считает, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой. Об этом Стёре, возглавлявший МИД скандинавского королевства в 2005-2012 годах, заявил во вторник корр. ТАСС на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.
"Поддержание хороших, предсказуемых и стабильных добрососедских отношений с Россией, - сказал Стёре, отвечая на вопрос о том, что будет приоритетом политики его правительства в отношении Москвы. - Развитие двусторонних обменов, в особенности осознание общей ответственности, которую мы несем как прибрежные арктические страны. Арктика требует, чтобы прибрежные страны вместе брали на себя эту ответственность, и с моим бывшим коллегой министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым, с которым я виделся на минувшей неделе, мы условились развивать двустороннее сотрудничество в Арктике, в том числе в контексте Баренц- региона".
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