В России зафиксировали 1 189 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
12:00 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 443, до 8 633 643. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 32 807, до 7 445 438. Это максимальное значение с начала пандемии. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, снизилась до 86,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 189 против 1 178 днем ранее, до 242 060. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум был зарегистрирован во вторник. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.
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