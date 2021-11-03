Бывший полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

12:05 Источник: Интерфакс

Бывший сотрудник полиции Эрик Адамс во вторник победил на выборах мэра Нью-Йорка, сообщает издание The Hill. Он стал вторым в истории афроамериканцем, ставшим мэром этого города.

"Сегодня мы празднуем, потому что завтра начнется реальная работа!", - написал новый мэр Нью-Йорка в своем твиттере. Он поблагодарил за поддержку всех сторонников и волонтеров.

На выборах, прошедших в Нью-Йорке во вторник, представитель демократической партии США Адамс получил порядка 66% голосов. Его ближайший преследователь из республиканской партии Кертис Слива получил лишь около 28% голосов.