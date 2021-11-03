Партнерство с «Роснефтью» обеспечило BP 35% всей чистой прибыли с начала года

12:02

Участие в капитале «Роснефти» позволило нефтегазовой компании BP отразить в отчетности за 9 месяцев 2021 года положительные для инвесторов показатели прибыли и добычи.

Доля в российской компании принесла BP прибыль в 1,9 млрд долл., что составляет 35% ее общей прибыли в 5,2 млрд долл. за этот период. Во втором квартале «Роснефть» обеспечила BP поступления в размере 643 млн долл., в третьем квартале – 868 млн долл. При этом в третьем квартале компания показала чистый убыток в 2,5 млрд долл.

Кроме того, благодаря «Роснефти» BP отразила в отчетности добычу углеводородов в объеме 1,1 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э) в сутки за 9 месяцев 2021 года. Это треть от всей добычи компании за этот период – 3,27 млн б.н.э.

Согласно отчетности, свободный денежный поток BP за 9 месяцев составил 5,98 млрд долл., увеличившись с 5,2 млрд долл. годом ранее, а капитальные затраты уменьшились на 20% до 2,9 млрд долл. В третьем квартале 2021 года выручка компании выросла на 37% до 36,17 млрд долл.

BP является стратегическим акционером «Роснефти» с пакетом 19,75%. «Мы на 100% привержены «Роснефти», это замечательное партнерство, и мы очень ему преданы», – охарактеризовал сотрудничество глава BP Бернард Луни. По его словам, компании рассматривают новые возможности взаимодействия помимо уже успешно реализуемых совместных проектов. Таких проектов у «Роснефти» и BP три: OOO «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (доля BP – 20%), OOO «Ермак Нефтегаз» (49%) и «Харампурнефтегаз» (49%).