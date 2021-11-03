В Москве выявили 6 827 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 827 против 5 736 днем ранее, до 1 837 057. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 против 98 днем ранее. Всего в городе умер 31 631 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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