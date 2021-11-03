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В Томской области нерабочие дни продлили до 15 ноября

12:32 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней в регионе на неделю, то есть до 15 ноября, в связи с ростом заболеваемости ковидом, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания", - приводятся в сообщении слова губернатора.

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