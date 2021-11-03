Мишустин предложил научному руководителю ВШЭ возглавить экспертный совет при кабмине

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с научным руководителем Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярославом Кузьминовым предложил ему возглавить экспертный совет при кабмине.

"Учитывая ваш опыт, я бы хотел предложить вам возглавить экспертный совет при правительстве Российской Федерации и на системной основе организовать взаимодействие правительства РФ, сотрудников и аппарата, министров федеральных с экспертным сообществом", - сказал Мишустин.

"Задача это непростая, мне кажется, что вы вполне можете с ней справиться", - добавил глава кабмина.