Мишустин предложил научному руководителю ВШЭ возглавить экспертный совет при кабмине
13:05 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с научным руководителем Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярославом Кузьминовым предложил ему возглавить экспертный совет при кабмине.
"Учитывая ваш опыт, я бы хотел предложить вам возглавить экспертный совет при правительстве Российской Федерации и на системной основе организовать взаимодействие правительства РФ, сотрудников и аппарата, министров федеральных с экспертным сообществом", - сказал Мишустин.
"Задача это непростая, мне кажется, что вы вполне можете с ней справиться", - добавил глава кабмина.
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