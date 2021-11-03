В Кремле получили и рассматривают обращение "Новой газеты" о "Досье Пандоры" - Песков
13:20 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента РФ получила и рассматривает обращение "Новой газеты" и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой расследовать материалы так называемого Досье Пандоры (Pandora Papers), в котором собрана информация о владельцах офшорных компаний со всего мира. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
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