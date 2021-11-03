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Песков в ответ на слова Байдена о горящей тундре в РФ указал на лесные пожары в США

13:32 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду прокомментировал слова лидера США Джо Байдена о горящей тундре, указав на лесные пожары в самих Штатах.

"Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Песков.

"С подобной постановкой вопроса мы не согласны", - подчеркнул представитель Кремля, говоря о словах Байдена.

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