Журнал "The Lancet" опубликовал статью о высокой эффективности "Спутника лайт" - РФПИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокий профиль безопасности однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт", следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования", - отмечается в сообщении.