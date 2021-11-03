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Премьер Индии Моди потребовал проводить компанию по вакцинации "от двери к двери"

14:12 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в среду, что кампанию по вакцинации населения против COVID-19 необходимо проводить "от двери к двери", и потребовал от глав округов с низким уровнем вакцинации найти инновационные способы активизации прививочной кампании.

"До сих пор вы работали над тем, чтобы люди приходили в центры вакцинации. Теперь вакцины должны быть доставлены до каждой двери, от двери к двери. Вы должны добраться до каждого дома", - сказал премьер, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

Моди сделал это заявление, выступая на проведенной по видеосвязи встрече с главами магистратов тех округов страны, в которых отмечен низкий охват вакцинацией. Премьер призвал окружные власти воспользоваться помощью местных религиозных лидеров для распространения информации о вакцинах против COVID-19 и борьбы со слухами о вреде вакцин, которые циркулируют в окраинных районах страны. Премьер также потребовал обратить особое внимание на прививание второй дозой вакцины, поскольку во многих случаях люди считают, что одной дозы достаточно.

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