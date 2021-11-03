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НОВОСТИ

На акватории Енисея обнаружили два масляных пятна

14:32 03.11.2021 Источник: Газета.Ru

Прокуратура Красноярского края организовала проверку двух фактов загрязнения масляными пятнами реки Енисей, сообщает пресс-служба ведомства.

«К проверке привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприродназора, правоохранительных органов края и органа местного самоуправления», — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, пятна находятся в районе береговой насосной станции «Красноярская ТЭЦ-1» (около 5 кв.м) и деревни Худоногово Емельяновского района. Первое заняло примерно 5 кв.м поверхности воды, второе — 100 м в длину.

По требованию прокуратуры организована ликвидация пятен с использованием биоразлагаемого сорбента. Сейчас проводятся необходимые исследования и устанавливается источник загрязнения.  Газета.Ru

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