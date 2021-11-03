Собянин: Продления нерабочих дней в Москве не будет
14:28 03.11.2021
Нерабочие дни в Москве с 8 ноября продлевать не планируется - заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.
Градоначальник пояснил, что эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась: «В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе».
Также он подчеркнул, что санитарные нормы нужно продолжать соблюдать несмотря на окончание нерабочих дней.
Напоминаем: с 28 октября по 7 ноября мэром Москвы Сергеем Собяниным в столице введен режим нерабочих дней, согласно которому должна быть приостановлена деятельность всех московских организаций и предприятий, кроме предприятий непрерывного цикла, организаций, обеспечивающих работу городской инфраструктуры и некоторых других.
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