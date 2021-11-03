Коммунисты потеряли место в руководстве Московской городской думы

14:58

На пост заместителя председателя столичного парламента избран независимый депутат Андрей Медведев, фракция КПРФ место в руководстве Московской городской думы потеряла. В ходе заседания МГД было принято соответствующее постановление.

«Заместитель председателя думы избирается думой из числа депутатов тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов думы. Правом выдвижения кандидатур на должность заместителя председателя думы обладают представители фракций и группы депутатов численностью не менее пяти человек. После выдвижения проводится обсуждение кандидатур, в ходе которого кандидаты, давшие согласие баллотироваться, выступают и отвечают на вопросы депутатов», — разъяснил процедуру зампред Мосгордумы Степан Орлов.

Кандидатуру Андрея Медведева поддержали члены фракции «Единая Россия» в МГД, кроме него на этот пост от фракции КПРФ была выдвинута кандидатура Любови Никитиной. Ранее должность заместителя председателя Мосгордумы занимал Николай Губенко, который ушел из жизни 16 августа 2020 года на 79-году жизни.

Андрей Медведев - российский журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, включающей в себя «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура». Был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, принимал участие в выборах как самовыдвиженец, в столичном парламенте отказался вступать в какие-либо фракции. Состоит в четырех комиссиях МГД: по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.