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В Ульяновске задержаны двое медиков, которые фиктивно сделали более 500 прививок от ковида

15:00 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали в Ульяновске двух сотрудников поликлиники и одного посредника, которые фиктивно ставили вакцины от коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ульяновской области, количество фиктивно вакцинируемых составляет более 500 человек.

"За денежное вознаграждение в размере от двух до трех тысяч рублей медработники вносили в официальные документы и государственные базы данных сведения о проведении прививок, присваивали QR-коды и номера прививочных сертификатов. На самом деле процедуры не проводились, а неиспользованные дозы препарата утилизировались. В настоящее время количество фиктивно вакцинируемых составляет более 500 человек", - говорится в сообщении.

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