Гонкуровской премии 2021 года удостоен сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр
15:12 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр стал лауреатом самой престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии. Такое решение приняла в среду Гонкуровская академия, избрав лучшим франкоязычным литературным произведением 2021 года книгу "Самые потаенные воспоминания" (La plus secrete memoire des hommes).
Роман, ставший четвертым по счету в карьере 31-летнего писателя, рассказывает о живущей в Париже молодой сенегальской писательнице, которая исследует вымышленную книгу 1938 года "Лабиринты бесчеловечного" (Le labyrinthe de l’inhumain). По словам литературных критиков, роман Мбугар Сарра "стал книгой воспоминаний о колониальной эпохе, Первой мировой войне, Холокосте, в которой правда переплетается с вымыслом".
НОВОСТИ
- 15:37 03.11.2021
- В Подмосковье с 8 ноября отменяется режим нерабочих дней
- 15:32 03.11.2021
- Датой для празднования Дня преподавателя высшей школы выбрано 19 ноября - Минобрнауки РФ
- 15:00 03.11.2021
- В Ульяновске задержаны двое медиков, которые фиктивно сделали более 500 прививок от ковида
- 14:58 03.11.2021
- Коммунисты потеряли место в руководстве Московской городской думы
- 14:32 03.11.2021
- На акватории Енисея обнаружили два масляных пятна
- 14:28 03.11.2021
- Собянин: Продления нерабочих дней в Москве не будет
- 14:12 03.11.2021
- Премьер Индии Моди потребовал проводить компанию по вакцинации "от двери к двери"
- 14:00 03.11.2021
- Журнал "The Lancet" опубликовал статью о высокой эффективности "Спутника лайт" - РФПИ
- 13:32 03.11.2021
- Песков в ответ на слова Байдена о горящей тундре в РФ указал на лесные пожары в США
- 13:20 03.11.2021
- В Кремле получили и рассматривают обращение "Новой газеты" о "Досье Пандоры" - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать