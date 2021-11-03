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Гонкуровской премии 2021 года удостоен сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр

15:12 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр стал лауреатом самой престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии. Такое решение приняла в среду Гонкуровская академия, избрав лучшим франкоязычным литературным произведением 2021 года книгу "Самые потаенные воспоминания" (La plus secrete memoire des hommes).

Роман, ставший четвертым по счету в карьере 31-летнего писателя, рассказывает о живущей в Париже молодой сенегальской писательнице, которая исследует вымышленную книгу 1938 года "Лабиринты бесчеловечного" (Le labyrinthe de l’inhumain). По словам литературных критиков, роман Мбугар Сарра "стал книгой воспоминаний о колониальной эпохе, Первой мировой войне, Холокосте, в которой правда переплетается с вымыслом".

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