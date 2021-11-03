Датой для празднования Дня преподавателя высшей школы выбрано 19 ноября - Минобрнауки РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

День преподавателя высшей школы будет отмечаться 19 ноября. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале в среду.

"Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы. <…> Датой профессионального праздника выбрано 19 ноября - день рождения основателя Московского государственного университета и крупного российского ученого Михаила Ломоносова", - говорится в сообщении.