Датой для празднования Дня преподавателя высшей школы выбрано 19 ноября - Минобрнауки РФ
15:32 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
День преподавателя высшей школы будет отмечаться 19 ноября. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале в среду.
"Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы. <…> Датой профессионального праздника выбрано 19 ноября - день рождения основателя Московского государственного университета и крупного российского ученого Михаила Ломоносова", - говорится в сообщении.
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