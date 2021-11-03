В Подмосковье с 8 ноября отменяется режим нерабочих дней

15:37

Фото пресс-службы губернатора Московской области

Продлевать длинные нерабочие дни в Подмосковье не будут. Но ряд ограничений останется. Губернаторрассказал, какие меры продолжат действовать в регионе с 8 ноября.

«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется – спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких, – отметил губернатор. – Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах. Меры безопасности, безусловно, остаются – мы просим наших работодателей оставить на «удаленке» не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет. А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать. Берегите себя!».

При этом с 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области:

– приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания – в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев;

– допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, только если у всех зрителей имеется специальный QR-код и маска (респиратор). При отсутствии у части зрителей специального QR-кода действуют ограничения: 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) или 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. Причем данное ограничение не распространяется при проведении мероприятий в организациях культуры и образования;

– организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код;

– сохраняется обязательный масочный режим;

– работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%;

– работодатели обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников и всех сотрудников 60+ и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших;

– продолжает действовать обязанность агрегаторов передавать заказы на такси исключительно вакцинированным водителям.